中国央行上海总部称将持续监测虚拟货币交易

中国人民银行上海总部周五（22日）表示，近日在区块链技术推广宣传过程中，虚拟货币炒作有抬头迹象。下一步将对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测，一经发现立即处置，打早打小，防患于未然。

据路透社报道，中国央行上海总部发布新闻稿。稿件中称，对上海地区虚拟货币相关活动开展专项整治，责令在摸排中发现的为注册在境外的虚拟货币交易平台提供宣传、引流等服务的问题企业立即整改退出。

新闻稿中写道，“广大投资者应注意不要将区块链技术和虚拟货币混同，虚拟货币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者应增强风险防范意识，谨防上当受骗。

中国央行上海总部指出，近年来，与虚拟货币相关的炒作（如ICO、IFO、IEO、IMO和STO等）花样翻新、投机盛行，价格暴涨暴跌，风险快速聚集。

相关融资主体通过违规发售、流通代币，向投资者筹集资金或比特币、以太坊等虚拟货币，其本质上属于未经批准非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪，严重扰乱经济金融秩序。

中国央行上海总部并指出，投资者如发现各种形式的虚拟货币业务活动，以及通过部署境外服务器继续面向境内居民开展ICO及虚拟货币交易业务的组织或个人，可向监管部门举报，对其中涉嫌违法犯罪的，可向公安机关报案。

据介绍，上海市金融稳定联席会议办公室、央行上海总部已于2017年10月底完成当时已发现的13家ICO平台和10家虚拟货币交易平台的清理整顿；在集中清理整治之后，继续保持高压态势，对监测发现的参与虚拟货币活动的机构，采取约谈、检查、取缔等监管措施，及时化解相关风险。

中国央行上海总部和上海金融服务办公室9月曾表示，持续防范ICO和虚拟货币交易风险，并提醒广大消费者和投资者应增强风险防范意识，不要盲目跟风炒作。