美媒：特朗普可能否决香港人权法案

（早报讯）美国总统特朗普说，与中国达成贸易协议的“可能性非常高”，但香港动荡是个“让情况变得复杂的因素”。他还说，如果不是他，香港会在14分钟内被摧毁。

据彭博社报道，特朗普周五（11月22日）在接受福克斯新闻访问时说：“如果不是我，香港现在可能早有数千人被杀了，”“他（中国）没有这么做的唯一的原因就是我说这将影响我们的贸易协议。”

特朗普补充说，“我支持香港，我支持自由，但我们也正处在达成史上最大规模贸易协议的过程中。如果我们能做到，就太棒了。中国想要这份协议，我们也想要这份协议。”

特朗普没有明确表示他是否会签署香港法案，仅称“我们要与香港站在一起，但我也和习主席站在一起”。美国媒体分析称，特朗普这番话暗示，他可能会否决美国国会通过的《香港人权与民主法案》，以免影响进行中的美中贸易谈判。

特朗普表示，将仔细审视获国会通过的《香港人权与民主法案》，他说，法案正送往白宫，政府会详细研究。如果特朗普对法案行使否决权，参众两院如果都有三分之二议员支持，就可以推翻总统的否决，令法案成为法律。

美国国会参众两院本周通过了《香港人权与民主法案》，中国对此作出强烈反应，威胁说要对美国采取有力措施进行反制。

这一法案被广泛视为有可能阻碍美中达成贸易协议的障碍。观察人士担心，美中紧张关系或因此升级。

中国周四要求特朗普否决这一法案。