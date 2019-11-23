涉偷拍速龙小队埋伏放上网 港康文署职员被捕

香港反修例抗争者上周末占据香港理工大学，与警方对峙。警方17日出动速龙小队参与行动。一名男子怀疑拍摄执行职务中的警员并上传社交媒体，影响警方行动部署。警方调查后逮捕一名嫌疑人，为香港康文署职员。

据香港01网站报道，警方表示，11月17日下午在尖沙咀漆咸道南香港历史博物馆执行职务期间，一名男子怀疑以手提电话拍摄执行职务中的警务人员，并把照片上传到社交媒体。警方昨天（22日）下午在观塘区拘捕一名43岁男子，他涉嫌“阻碍警务人员执行职务”。据了解，被捕男子为康文署职员，而执行秘密行动的则为速龙小队成员。

另据东网报道，嫌疑人为香港历史博物馆合约员工，案件交由油尖警区重案组跟进。

据了解，有关行动是一项埋伏行动，被捕人士拍摄后即时将照片公开，影响了行动部署，导致警员需转换位置，因而被警方以阻差办公罪拘捕。有刑侦人员称，有别于警察在街上执法被拍照，此次是在保密地方的埋伏行动，因此对保密方面，有较多的合理期望。

俗称“速龙小队”的“特别战术小队”（Special Tactical Squad）于2014年占中时成立，隶属于香港警方机动部队总部，以极速的手法清场，除了占中，速龙小队也参与过2016年的旺角骚乱及反释法冲突、以及近日反修例行动冲突中出动。