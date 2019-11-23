台湾大选登记截止 立委参选爆炸 小党大举参战

明年1月11日投票的台湾第15任总统副总统及第十届立委选举，昨天完成参选人登记。立委选举有412位区域立委参选人登记；不分区部分，有19个政党完成不分区立委登记，共提出217位参选人名单，政党数量与参选人总数，双创历史新高。

台湾《联合报》报道称，众多小党纷纷提出不分区立委名单，共同竞争政党票，呈现参选爆炸状况，成为这次选举最大特色。

参选登记至昨天下午五点半截止。本次共有三组总统、副总统参选人完成登记，分别为民进党“英德配”蔡英文、赖清德；国民党“国政配”韩国瑜、张善政；亲民党“瑜湘配”宋楚瑜、余湘。

立委部分，各政党将角逐全部113席立委。其中73席区域立委，共有412位参选人登记；三席平地原住民立委，有十人登记；三席山地原住民立委，有11人登记；34席全台不分区及侨居国外国民立法委员，则有19个政党，共提出217位参选人名单。

中选会统计，完成不分区名单登记的政党，包括民进党、国民党、亲民党、劳动党、绿党、新党、台湾民众党、台湾团结联盟、国会政党联盟、时代力量、宗教联盟、台湾基进、台湾维新党、台澎党、中华统一促进党、喜乐岛联盟、合一行动联盟、安定力量、一边一国行动党。包括保外就医中的前总统陈水扁，也在登记之列。

报道称，不分区参选爆炸，也带动更多区域立委参选人登记。根据选罢法规定，上次大选未得5%选票的政党或新成立政党，至少须提名十席区域立委才可参选不分区，导致区域立委参选人数较上次选举增加。

但要分配不分区立委，须跨过政党票5%的门槛。小党大举参战，厮杀激烈，能否跨越门槛，或是“便宜了大党”，也成为选战观察重点。

中选会表示，将于12月3日前审定总统、副总统参选人名单，12月13日前审定立委参选人名单，届时例如陈水扁虽已登记，但根据选罢法，曾因贪污罪被判刑确定等情形，不能登记为参选人，就会在审定时除名。

台湾总统选举将于12月9日号次抽签；立委选举则由各直辖市、县市选委会于12月18日抽签。