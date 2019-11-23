美联邦通讯委员会宣布华为和中兴不符合美国补贴标准

美国联邦通讯委员会（Federal Communications Commission，简称FCC）将华为和中兴通讯列为美国“国家安全威胁”，意味着美国农村电信运营商不能使用85亿美元（115.97亿新币）的联邦政府补贴资金购买华为和中兴的设备或服务。华为回应，在没有证据的情况下就认定华为构成美国国家安全威胁，违反了立法的正当程序原则。华为敦促FCC重新考虑此项决定。

据央视新闻报道，对于被FCC列为美国“国家安全威胁”，华为发表回应称，FCC的此项决定基于片面的信息及对中国法律的错误解读，在没有证据的情况下就认定华为构成美国国家安全威胁，不仅违反了立法的正当程序原则，也涉嫌违法。

华为在声明中写道，“FCC的通用服务资金主要用于改善农村和偏远地区的电信和宽带互联网服务。没有该项资金的支持，许多偏远地区的美国运营商将无法继续获得有竞争力的华为产品和服务，无法继续为学校、医院、图书馆等公用设施提供可靠、高速的通信服务，美国电信设备市场（尤其是5G网络）的竞争将被弱化，普通消费者也将不得不为网络服务支付更高昂的代价。”

华为表示，“网络安全和用户隐私保护是华为的最高业务纲领”，“华为业务遍及全球170多个国家和地区，从未发生过重大网络安全事故。”

华为敦促FCC重新考虑此项决定，愿意与美国政府和政策制定者进行开放沟通，寻找保障美国电信网络安全的有效方案。

据彭博社此前报道，美国联邦通讯委员会在周五（22日）以五比零的表决结果通过的决议中，宣布华为和中兴通讯生产的设备不可适用于补贴计划。

联邦通讯委员会主席艾吉派（Ajit Pai）说：“鉴于华为和中兴对美国的安全和我们5G的未来构成威胁，FCC不会只是坐视不理和祈祷最好的结果。”

他说，中国要求两家公司与情报机构合作，并“从事诸如知识产权盗窃、行贿和腐败等行为。”

5G网络的安全问题在华盛顿引起了越来越多的关注。美国国会议员本周要求美国总统特朗普的政府任命一名高级官员负责通讯事务，一些参议员反对商务部最近放松5月宣布的对华为制裁的措施。

华为和中兴将有30天时间来对上述结果进行抗辩，强制移除设备的最终命令最早也要到明年才出台。