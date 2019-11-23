被称和中国政府关联 华为于法国提诽谤诉讼

华为公司正在法国对一些批评者提起诽谤诉讼，因这些批评者声称华为与中国政府有关联。

据彭博社报道，华为在巴黎对法国的一名研究人员、一名广播新闻记者和一位电信行业专家在电视节目中发表的评论提出了三项诽谤诉讼。

在线调查通讯La Lettre A周二（19日）公布了华为在法国这项法律诉讼的消息。华为对此予以证实，并表示是在3月份向法国执法部门提出的。

华为在声明中表示，其诉讼事关“华为是一家由中国政府和中国共产党控制的公司，由一位‘情报机关’前成员领导并利用其在电信网络中的技术专长来实施针对西方国家间谍行为”的说法。该公司补充说，“这些说法是错误的”。

尼奎特（Valerie Niquet）是总部在巴黎的战略研究基金会的研究员，该基金会专门研究中国和日本，她经常在法国的电台和电视台担任嘉宾。华为在她2月份于两个电视节目中发表评论后提出了诉讼，因她说华为与政府有联系。

尚不清楚检察官是否会接受这一诉讼要求并展开正式调查。检察官办公室没有立即回应询问。

法国表示不会在5G建设中排除任何公司。该国今年通过了一项法律，将限制未经其国家安全机构审查的设备接触电信网络的关键部分，包括核心网络设备和塔基。

华为试图竞标建设法国以及德国等国家的未来5G网络。自2018年12月其首席财务官孟晚舟在加拿大被捕以来，华为一直在表示其与中国政府没有关联。