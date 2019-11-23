李源祥去职平安加入友邦 年薪约五千万人民币

中国平安集团长期分管保险业务的三大联席CEO之一李源祥出任友邦保险集团CEO兼总裁。李源祥2020年年度目标总薪酬为702.53万美元（958.52万新币），合计4942.2283万人民币。

据第一财经报道，平安和友邦22日相继发布公告，平安称李源祥因为个人工作安排原因将辞去公司执行董事、联席首席执行官、常务副总经理及首席保险业务执行官职务。

友邦保险称，友邦保险集团董事会宣布，委任李源祥为候任集团首席执行官兼总裁，并于2020年3月1日起生效，并将于2020年6月1日起接任黄经辉为集团首席执行官兼总裁。

据业内人士透露，李源祥是被友邦高薪挖角而走。

根据友邦的公告显示，李源祥将由 2020 年3月1日起任职，友邦保险具有与续订往后三年服务合约的选择权。李源祥2020年的薪酬将包括846.6万港元（147.60万新币）的年度基本薪金、198万美元的短期奖励目标及396万美元的长期奖励目标，年度目标总薪酬为702.53万美元，合计4942.2283万人民币（957.94万新币）。

而根据平安2018年的年报显示，李源祥的税后收入为840.11万元 ，缴税617.77万元。加入友邦之后，李源祥的年薪直升了4.88倍。

除了年薪之前，友邦为了补偿李源祥因为离开平安而失效的长期奖金等，还补偿了2815.11万美元，合计人民币近两亿元。

近年来，友邦保险在中国大陆业务增长强劲，尤其是在新业务价值增长方面，并于第三季成为各报告市场分部中增长最迅速的业务。

友邦表示，在经济多元化推动下及在积极宏观政策行动的支持下，亚洲地区持续实现稳健经济增长。尽管预计全球经济增长将放缓，强劲内部需求动力及亚洲主要人口结构的发展趋势，继续为业务的长远前景提供正面的结构性支持。

根据友邦保险10月28日公布的三季报显示，截至2019年9月30日止3个月第三季度，集团新业务价值按年升1%至9.8亿美元；不计入香港业务在内，新业务价值按年增长14%。此外，2019年第三季度，年化新保费按年减少8%至14.44亿美元；新业务价值利润率按年升6个百分点至67%。