西安“喝风辟谷”公司停业 双创补贴资格被取消

中国陕西省西安市一家宣扬“喝风辟谷能治病”的企业申领当地政府补贴的资格被取消，该公司目前已暂停营业。

据中国新闻网报道，该媒体记者23日从西安曲江新区官方获息，“喝风辟谷国学文化传播有限责任公司”(简称“喝风辟谷”公司)因经营内容和经营资质受到质疑和投诉，目前已暂停营业，故取消其第二季度双创补贴申领资格。

另据澎湃新闻报道，此前有市民18日在曲江新区管理委员会官网留言称，一个公然宣扬喝风辟谷能治百病（包括癌症、糖尿病等）的企业能堂而皇之的登上政府扶持名单，让人诧异，强烈建议调研核实该企业的资质和业务。

对此，曲江新区管理委员会官网20日回复称，“喝风辟谷”公司的申请材料符合申领条件，5644.29元补贴尚在公示阶段，未兑付。公示期间如任何单位和个人以书面形式提出异议，曲江文化产业发展中心和双创券实施主体创业城公司将根据反映情况进行调查核实，并暂缓兑付。若反映情况属实，则取消其兑付资格。

澎湃新闻20日以消费者身份咨询该公司西安一名辟谷导师。

该导师称，辟谷是一种古代养生技术，主要是通过相关课程的学习达到一种能够不吃饭的状态。其辟谷营活动时长为四天三晚，每晚住宿费30元（人民币，下同，5.81新币），主要是学习一些辟谷心法和功法，电话里不方便告知具体内容，可参加线下见面会。如果想进一步学习辟谷，该公司还开展“辟谷导师培训”和“落地班”课程，分别收费25800元、23800元。

该公司曾发布消息称，在中国107个城市同时联网开班，参与人数超过6000人。

曲江新区会展路工商所史姓所长20日表示，该所已联系“喝风辟谷”公司相关负责人以及接受培训者做了详细笔录，并要求培训者提供相关病例及材料等，以核实该公司是否涉嫌虚假宣传。

“喝风辟谷”公司官方公众号“喝风免费辟谷”22日被发现因涉嫌发布不实信息，账号已被停止使用。