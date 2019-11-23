美国军方开始调查抖音海外版的安全隐患

美国陆军开始对中国公司所拥有的短视频平台TikTok展开安全调查。在此之前，美联邦参议院少数党领袖对军方使用这个平台带来的隐患表达了担忧。

据美国之音报道，美国陆军部长麦卡锡（Secretary Ryan McCarthy）11月21日在美国企业研究所对记者说，参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）在11月7日给他的信函中对美国军方近年来使用短视频平台TikTok进行新兵招募表示了担忧，他因此下令进行调查。

舒默在信函中说，“国家安全专家就TikTok搜集并处理用户数据表示担忧。这包括用户内容和通讯、IP地址、地点有关数据、元数据和其它敏感的个人信息”。

舒默尤其对中国法律要求国内公司“对受中共控制的情报工作提供支持与合作”感到担忧。

据路透社报道，研究人员2018年发现，美国军方不少人使用手机应用软件分享个人信息，健身应用手机软件Strava无意中泄露了军用哨所和秘密军事基地等敏感信息就是一个例证。

福布斯新闻22日报道说，美国军方去年新兵招募指标没有完成，便开始利用TikTok等社交媒体平台扩大与美国青少年的接触，增加新兵招募数量。

TikTok方面没有就此立即置评。该公司美国总经理帕帕斯（Vanessa Pappas）11月5日在博客贴文回应说，公司所属的数据中心“全部在中国以外”。

她说，美国用户的数据是在美国存储，备份存在新加坡。公司今年称，TikTok在美国拥有2650万月活跃用户（monthly active user），其中60%年龄在16岁到24岁之间。