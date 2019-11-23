中国玩具出口逆势大幅增长

在中国外贸形势严峻复杂的情况下，今年玩具出口逆势大幅增长。

据新华社23日的报道，该媒体记者从广东省玩具协会获悉，中国传统玩具前10个月出口1802.5亿元人民币（349.37亿新币），同比大幅增长32.2%。

中国玩具行业专家、广东省玩具协会会长李卓明分析认为，中国玩具出口不降反升，与采购商提早下单出货、玩具企业积极开拓美国以外市场有关。

据统计，今年1月至7月，中国传统玩具对美国出口同比增长19.19%，而对欧盟增长36.28%、亚细安增长56.58%、中东增长30.4%、拉美增长26.76%。同期美国市场占中国玩具的出口份额也从2017年的28.97%下降为24.42%，出口市场替代趋向明显。

与此同时，玩具企业向境外转移趋势则出现分化。孩之宝、美泰等部分美资跨国品牌公司宣布计划把中国企业的部分订单逐步转向越南等东南亚国家。但受目前东南亚玩具企业生产技术、配套及工人素质所限，高质量和技术要求的产品订单，知名品牌公司仍委托中国企业生产。

近年来，中国国内尤其是广东等沿海地区地租、人工、水电等生产成本不断上升，玩具企业向成本洼地转移也成为业界焦点。

对此，李卓明认为，玩具国际品牌商的代工生产的确有向越南、泰国等东南亚地区转移趋势，但由于这些国家劳动力总量不大，随着迁入工厂数量增加，人工成本将快速上升，红利逐渐消失。

此外，中国玩具生产在产业链配套、生产技术先进和技术工人等方面仍具明显优势。同时，中国本土玩具品牌积极创新产品、拓展市场，并到生产成本较低的省份开设分厂，产业优势短期内仍难以替代。