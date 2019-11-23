默克尔：德国不应一开始就排除任何公司在5G合同外

德国总理默克尔周五（23日）表示，德国不应从一开始就将任何公司排除在5G移动网络建设合同之外。

据路透社报道，默克尔在德国基督教民主党(CDU)的一次会议上作出上述表示。她表示，必须确保严格的安全标准，但“我们不应该从一开始就把任何公司排除在外。”

一些CDU议员希望将华为排除在5G移动网络建设合同之外。华为是否参与德国的5G移动网络建设是这次会议的一个具争议性的话题。

另据德国之声报道，德国基民盟党代会预计将在周六（22日）就"华为问题提案"进行表决。提案要求德国政府应当将5G设备供应商的安全规范决策权交予议会，而非让某一个政府部门独自制订规则。

提案还指出，在5G设备议题上，供应商的"可信度"必须是决定性标准。该提案中并没有对华为进行"点名"。

不久前，德国政府曾经表态称，德国原则上不会排除华为。不过，执政联盟内部、乃至执政党内部对这一立场的质疑声音十分普遍。

执政党议员还警告德国电信等通信网络运营商"切勿制造即成事实"。在一星期前，有传言称，德国电信集团正在和法国运营商Orange酝酿共同与华为签署一笔大额合同。

基民盟议员贝恩施蒂尔(Christoph Bernstiel)警告说，任何人现在都不应该假装对风险不知情，"要是华为设备最终被政界禁止使用，德国电信届时别想申请赔偿。"

据最新一期的德国《经济周刊》报道，德国电信集团正在评估华为设备的政策风险。报道援引公司内部人士称，德国电信将替换其核心网络中的华为设备。一份公司内部的风险评估显示，德国电信当前95%的技术设备都是在中国生产的。评估建议，公司应当尽快摆脱这种依赖性。

德国之声向德国电信求证《经济周刊》的报道。该公司回应，"我司不对这条报道予以置评。原则上，德国电信遵循'多供应商'策略，我们始终将安全置于首位。"

目前，德国电信的5G网络已经在部分地区开始试运行。在舆论开始大规模关注华为设备的安全忧虑前，德国电信、华为双方都曾经宣布将在5G网络铺设方面开展合作。

据《经济周刊》从内部人士处获悉，对于不属于核心网范畴的基站设备，德国电信将继续从包括华为在内的多个供应商处采购。

作为德国电信的竞争对手，在德国运营O2网络的西班牙电信(Telefónica)也对德国之声表示，贯彻"多供应商"路线。西班牙电信也拒绝透露目前到底使用了多少华为设备，对与华为的今后合作同样不予置评。

沃达丰集团则透露，公司在全德国大约运行有2.5万个移动通信基站，不论是2G还是3G、4G抑或5G，沃达丰都基本贯彻"一半华为、一半爱立信"策略。沃达丰发言人强调，华为的设备基本只用于基站天线，"而在核心网内，我司使用的华为设备只占极小的比例，而且这部分华为硬件正在逐渐被诺基亚设备替换。"