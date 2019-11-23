中国高净值家庭五年来首次减少

报告显示，由于中国经济增长放缓，经济结构调整，加上中美贸易摩擦，股市去年大幅下降，中国高净值家庭数量五年来首次减少。

据《证券时报》报道，胡润研究院11月19日发布《2019胡润财富报告》显示，截至2018年底，中国大陆拥有千万资产的“高净值家庭”数量达到158万户，比上年减少三万户，减少1.5%，系五年来首次下降。

在对高净值人群（High Net Worth）进行定义时，一般对其资产净值进行考察，除现金外，金融资产和投资性房产等可投资资产也被纳入考察范围。

而在胡润推出的财富报告中，其对总财富和可投资资产进行分别计算。胡润表示，“总财富代表这些人的信心，而可投资资产是金融机构最感兴趣的。”

在报告中，胡润按照资产规模进行分类，分别为富裕家庭（600万人民币资产，合116.3万新币）、高净值家庭（千万资产）、超高净值家庭（亿元资产）、国际超高净值家庭（3000万美金资产，合4093.15万新币）。

具体来看，除港澳台之外，中国大陆富裕家庭数量达到392万户，同比增长1.3%；高净值家庭数量达到158万户，同比减少1.8%；超高净值家庭数量达到10.5万户，同比减少5.1%；国际超高净值家庭数量达到6.9万户，同比减少6%。可以看出，国内高净值家庭整体数量均有减少。

对此，胡润表示，由于中国经济增长放缓，经济结构调整，加上中美贸易摩擦，股市去年大幅下降，中国高净值家庭数量五年来首次减少。

A股市场2018年寒意料峭，这对高净值人群的资产水平也造成一定的削弱。

股市动荡造成的影响，从高净值人群的职业构成中即可窥见一斑。在2018胡润财富报告的千万高净值家庭构成中，职业股民占到10%，而在今年的报告中，职业股民下降至5%，成为四大行业中唯一有所减少的人群。现金及股票占到职业股民的的70%，在持仓市值出现大幅波动的情况下，其资产状况自然随之衰减。

在职业股民高净值家庭下降的同时，企业主人群占到65%，增加5个百分点。企业资产占其所有资产的66%，他们拥有140万的可投资资产（现金及部分有价证券），20万以上的车和价值180万以上的住房。另外，金领人群占到20%，炒房者占10%。