张建宗拒评特朗普言论 称港府有信心有能力走出困局

香港政务司司长张建宗今天（23日）出席商台节目时表示，港府有信心有能力以自己的力量处理反修例风波，有信心香港能走出困局，所以他不评论外国元首或领袖的涉港言论。

美国总统特朗普周五接受福克斯新闻电话访问时称，“我们要与香港站在一起，但我也和习主席站在一起”。并称，如果不是他，香港会在14分钟内被摧毁。张建宗说，他是首次听到有关的说法。他强调特区政府有信心、决心及能力处理此次社会事件，有信心可走出困局及跨过风暴，他不评论任何外国元首的言论。

综合香港星岛日报及明报报道，对于政府如何重建警民互信，张建宗说，不能一蹴即就，政府一方面支援警队的前线工作，如循法律途径申请禁制令、司法覆核等，为警队提供更多工具及保护，纾缓警队压力；另一方面须与市民建立互动及信任。

区议会选举将于明日（24日）举行，张建宗说，本届选举是第一次所有议席均有竞争，是民主的体现及庞大的民主工程，因此是重要的，政府锐意举办公平公正的选举。但即使政府如何防范，选举是否能顺利举行，关键在于示威者是否能理性和平，他引述警务处长邓炳强昨日说法称，妨碍选举的人就是与全港市民对着干。他还说，警方高姿态巡逻可制造一个安全环境，令市民不会感到惶恐。

另外，理工大学日前爆发激烈示威，红隧被严重破坏，张建宗表示，相关政府部门及营办商已检视红隧设施损耗程度，昨夜已动员380人开始抢修，相信下周一傍晚可掌握准确开通时间。他也呼吁留守的理大的人冷静、和平地走出来，校内目前环境高危，存放很多爆炸品，卫生环境也很差，政府及警方都希望用平和、人性化、有耐性的手法解决事件。