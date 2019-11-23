中国放开养老服务市场准入

中国国家发展和改革委员会、中国商务部11月22日公布《市场准入负面清单（2019年版）》，将“养老机构设立许可”“社会福利机构设置许可”等措施放开。发改委有关负责人解读时提出，要大力发展民办养老机构，全面放开养老服务市场。

据《证券时报》报道，发改委有关负责人在解读时提出，要大力发展民办养老机构，全面放开养老服务市场，支持社会资本投资兴办养老机构，引导规范金融、地产企业进入养老市场。

受访的业内人士认为，此次政策有助于提升养老机构参与养老产业的积极性，丰富养老产品供给。中国养老产业已进入投资窗口期，伴随养老意识提升，需求还将进一步提升。

中国指数研究院常务副院长黄瑜分析，此次《清单（2019年版）》将“养老机构设立许可”“社会福利机构设置许可”等措施放开，有助于进一步放宽养老服务市场准入，打破市场准入门槛，有效激发市场活力，为老年人提供更多、更丰富的养老产品；同时，这也是对于国家出台的《国家积极应对人口老龄化中长期规划》的积极回应。

中共中央、中国国务院21日刚刚发布了《国家积极应对人口老龄化中长期规划》。

黄瑜分析，中国国内居家养老以及社区养老服务供给能力相对不足，养老机构服务供给总量短缺与结构矛盾并存。此次《规划》提出“健全以居家为基础、社区为依托、机构充分发展、医养有机结合的多层次养老服务体系”，相较于之前提出的“居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系”，更加强化了养老机构服务能力，这有助于提升养老机构参与养老产业的积极性。

华创证券研究所认为，中国目前已步入老龄化社会。据中国国家统计局数据，截至2018年底，中国60岁及以上老人已高达近2.5亿人，占全国总人口的18%。2018年中国养老产业市场规模已达6.57万亿元（人民币，下同，1.27万亿新币），2021年预计将达8.81万亿元。中国养老产业已进入投资窗口期，伴随养老意识提升，需求还将进一步提升。

根据全国老龄工作委员会此前预测，中国养老产业规模到2030年有望达到22万亿元，未来10年至15年是养老产业快速发展的黄金年代。

随着政策的扶持，房企、保险等资金近年来不断进入养老产业。从目前房企布局养老产业的情况来看，重点房企已实现对于养老地产的布局。