台湾选战白热化 蔡英文周末连拼11场行程

台湾总统立委大选倒数49天，民进党总统参选人蔡英文周末展开选举“铁人行程”，今明两天依序在东部、北部及中部连扫11个选战行程，蔡英文连任副手赖清德、副总统陈建仁、民进党主席卓荣泰、行政院前院长游锡堃等府院党高层，也将分别与蔡英文同台，拉抬民进党选情。

据台湾联合报报道，大选逐渐白热化，近期民进党政党支持度回升，党内人士表示，主因包括国民党不分区立委名单争议性过大，以及国民党参选人韩国瑜的房产问题，都让中间选民有很大疑虑。现阶段蔡英文选情相对稳定，民进党整体支持度提升，对区域及不分区立委有直接助益。

不过也有民进党立委指出，民进党政党支持度有回升，但其实不满意国民两党的比例仍偏高，“蓝绿的不分区提名过程各自都有受伤”。这次选举政治光谱偏绿的小党很多，尤其在区域立委方面，仍要持续说服选民票投民进党，避免选票被过度分散，反让蓝营得利。

蔡英文今天的竞选行程从花莲起跑，依序参与花莲、基隆及宜兰联合竞选总部成立大会。民进党人士指出，基隆及宜兰整体选情看好，花莲向来是绿营艰困选区，前县长傅崐萁确定投入立委选战后，对民进党萧美琴的选情会有冲击，但花莲蓝营分裂，萧美琴仍有很大机会胜选。

蔡英文连任台中市竞选总部明天成立，民进党方面评估，这次选举“决战中台湾”的态势依旧鲜明，人口最多的大台中地区，更是蓝绿兵家必争之地，选举倒数一个多月，中部县市仍将是重点辅选区域。