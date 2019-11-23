成都两位老人收集童谣百余首 欲整理出版

中国四川两位老人收集了100首成都平原1940年到1950年间的童谣，她们希望将整理的童谣出版，让老成都的文化能走得更远。

据中新网23日的报道，这两位老人是已经77岁的马秾华和朱惠兰。

家住成都温江的马秾华是土生土长的“老成都”。马秾华今年6月初在初中同学群内看到了别人转发的成都童谣片段，便萌生了收集整理的念头。

马秾华在和大学同学朱惠兰说了自己的想法后，两人一拍即合。因为老同学定居绵阳，两人只能通过手机联系。

为了收集童谣，马秾华经常一坐就是一整天。她和朱惠兰一起，两人将收集来的童谣互相交换，再誊抄、校对......但由于童谣都是口口相传，没有文字记录。因此她和朱惠兰经常会为了一个不确定的词语，讨论好几天。

马秾华告诉记者，一开始她们只是为了兴趣收集。慢慢地，她们发现幼时朗朗上口的童谣已经逐渐失传，现在的孩子们对童谣更是不熟悉。因此，传承成为了两人的共同目标。

马秾华说，“它还可以启迪这些娃娃语言的表达和想象力，都是一个很好的教材。如果是把这么好一个东西丢了的话，我觉得太可惜了。”

朱惠兰说，“川西坝子那么美好，孕育出了那么好的文化，它能够传承下去，想的就是这个。因为我们这一代人，如果再不搞这个事情，以后的娃娃就记不到了，没有人知道了。”

历时两个月，童谣的收集整理终于完成，并在网上发布。但两位老人并不打算止步于此，她们希望将整理来的童谣出版，让老成都的文化能走得更远。