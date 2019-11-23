中国驻加大使吁加拿大勿随美支持港抗争者

中国新任驻加拿大大使丛培武敦促加拿大不要跟随美国，公开支持香港抗争者，如此举动将对原本已紧张的中加关系有非常坏的影响。

据《明报》报道，丛培武周五（22日）在位于渥太华的中国大使馆举行记者会。提及美国的《香港人权与民主法案》及《保护香港法案》，丛培武说，如果加拿大推动同类法案“将十分危险”，必定会严重破坏中加双边关系，亦损害加拿大利益。

丛培武表示，加拿大应敦促香港抗争者停止暴力行为，否则留港加国公民不会安全。他还呼吁加国政府尽快释放华为副董事长兼首席财务官孟晚舟。

另外，丛培武还在22日于加拿大《环球邮报》发表题为《香港当前最紧迫的任务：止暴制乱、恢复秩序》的署名文章。

据中国驻加拿大大使馆公布的文章，丛培武写道，30万加拿大公民在香港生活，大量加拿大企业在港投资，而很多加拿大华裔来自香港。香港形势受到加各界密切关注。

他写道，“过去几天，暴力活动再次升级，局势令人担忧。暴力分子在全港多区疯狂打砸纵火、瘫痪道路交通，破坏列车轨道，向行进中的列车投掷燃烧弹，无差别残害普通市民，甚至向反对其破坏行径的市民淋泼易燃液体并点燃。”他还提到70岁的清洁工人被砖头打中头部而导致死亡，称香港抗争者的种种行为严重挑战“一国两制”原则底线，绝不是所谓的“和平示威”。

丛培武称，但一些人对这些行为视而不见，甚至将其美化为民主、自由、人权的捍卫者。他反问道，“如果类似事情发生在加拿大、美国和其他西方国家，警察又是如何处置的？”

丛培武最后写道，香港当前最紧迫的任务是止暴制乱、恢复秩序。国际社会应该支持港府施政、港警执法、司法机构惩治暴力犯罪分子。这样香港才能重回安宁，也符合包括加拿大在内有关各方的利益。