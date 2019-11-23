港保安局长李家超：将尽快止暴制乱 恢复秩序

香港保安局局长李家超接受央视专访时说，中国国家主席习近平关于香港局势的讲话指明了当前香港工作的方向。他表示，除了严正执法以外，还必须让暴力分子知道问题的严重性，要负什么法律责任。

据央视新闻客户端23日报道，李家超提到习近平的有关三个坚定支持，支持行政长官、支持警队、支持香港司法机关，他表示这是香港的目的。在这几方面，会以这个方向去落实，希望尽快止暴制乱，恢复社会的秩序。

李家超说，香港的暴力事件已经到了难以容忍的程度，除了严正执法以外，还必须让暴力分子知道问题的严重性，要负什么法律责任。

李家超列出两点。第一是要严正执法。第二是要让整个社会面对同一个方向，有一个共识。

他介绍，港警目前抓了有超过四千人，抓人的时候，除了让暴力分子明白要负什么法律责任以外，也希望他们从法律后果里面去看清楚问题的严重性。

他表示，除了止暴制乱，香港社会应该清晰地看到问题所在。无论目的怎样，暴力行为是不可以接受的。

他说，希望除了警方执法外，加上社会不姑息暴力，以及法院尽快有一些指导性、权威性的一些判决，会让香港民众明白什么是对的、什么是不容许的。

李家超表示，香港警察是止暴制乱的关键力量，在新一任警务处处长邓炳强的带领下，警队将一如既往地坚守岗位。

对于区议会选举，李家超说，每一个投票站都有警方的人员把守。针对高风险的地方，这个方面更会加强，而且警方会有一些快速的应变队伍。