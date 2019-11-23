宋楚瑜谈两岸：美国不会为台牺牲自身利益

台湾总统参选人、亲民党主席宋楚瑜今天在高雄市表示，台湾的命运靠自己，美国不会为台湾牺牲掉自身的利益。对于两岸关系，宋楚瑜表示，要坐下来好好谈。

据《联合报》报道，宋楚瑜今天（23日）参加亲民党立委参选人秦诗雁总部成立活动，为秦打气。

他被媒体问道，除了为亲民党参选人辅选之外，会不会为其他政党参选人站台？

宋楚瑜表示，这次选举充分展现出台湾人民用自由民主的方式对未来生活的坚持， 即多采多姿的声音表现在未来生活方式的看法；如果刚成立的政党坚持民主的方式，而不是情绪绑架的方式，大家共同来努力。

他在活动后被问及对两岸的看法、是否赞成一国两制。

宋楚瑜表示，两岸要和平，要沟通，要有建设性的对话，要坐下来好好谈，连美国都说两岸要有建设性的对话。他说美国两位总统都亲口跟他说过这样的话。

宋楚瑜提到最近访中国大陆的美国前国务卿基辛格，他以前与基辛格见过面，问基辛格如果两岸发生战争，美国会不会出兵？

当时基辛格告诉他“会”，但不到三秒钟补了一句“不知会持久多久”。宋楚瑜因此强调，台湾的命运靠自己，美国不会为台湾牺牲掉美国的利益。

他表示，中国大陆不喜欢民进党的执政，但不要让台湾、高雄这些支持两岸和平的人，如观光业、旅游业、计程车业者等受到伤害。