港媒：区选前线工作人员酬金上调 最高达逾两万港币

香港媒体了解到，香港选举事务处上调了区议会选举中前线工作人员的酬金。其中最高级的投票站主任及副投票站主任酬金涨三成，最高可达20,840元（港元，下同，3633.25新币）。

据香港01报道，由于区议会选举的票站安全堪虑，选举工作被视为“苦差”。该媒体了解到，香港选举事务处上周五(15日)向内部发信，公布上调前线选举工作人员的酬金。

其中投票站主任（PRO）及副投票站主任（DPRO）的酬金上涨三成，酬金最高可达20,840元。其余职级的员工则获加薪约一成，包括助理投票站主任(APRO)、投票助理员、点票助理员、投票站事务员及点票站事务员。

香港政府中消息人士透露，今年公务员报名参加区议会选举工作的人数比预期少，换言之每人的工作量增加，所以处方酌情调整酬金。

区议会选举工作人员职位只限香港公务员申请，工作包括在投票日前一天协助布置投票站，维持投票及点票过程顺利，以及在在点票完成后协助清理场地，前后工作最多两天，可谓公务员赚外快的一个途径。

该媒体翻查资料发现，今年区议会选举的工作人员酬金，已较2015年区议会选举的薪酬翻了近一倍。 以最高薪的一般投票站(选民人数超过7,500人)的投票站主任为例，酬金由四年前的8980元，升至今年的16030元，经这次上调后更升至20840元。

香港选举事务处回覆查询时表示，今次区议会一般选举共需约两万名选举工作人员，在投票日执行职务。选举事务处正积极筹备投票日的相关工作，并已为每个投票站预留足够人手。