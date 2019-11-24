中国警方：澳媒所称“中国特工”王立强系涉案在逃人员

上海市公安局静安分局昨（23日）晚通报，澳大利亚《悉尼先驱晨报》报道的所谓“叛逃中国特工”王立强，是涉案在逃人员，其持有的所谓中华人民共和国护照和香港永久居民身份证均系伪造证件。

据新华社报道，经中国公安机关核查，澳媒报道的所谓“中国特工”王立强，真实姓名王立强，男，26岁，福建南平人，无业，系涉案在逃人员。2016年10月，王立强因诈骗罪被福建省光泽县人民法院判处有期徒刑一年零三个月，缓刑一年零六个月。2019年2月，王立强虚构进口汽车投资项目诈骗束某460余万元人民币。2019年4月19日，上海市公安局静安分局以涉嫌诈骗罪对王立强进行立案侦查。

澳大利亚《悉尼先驱晨报》23日发布消息称，“中国特工王立强叛逃澳大利亚，供称在香港、台湾为中共从事特务活动”，王立强自称持有名为王强的中华人民共和国护照（护照号EA6210226）、香港永久居民身份证（证件号Z780239）和一本韩国护照（护照号M35772699），并使用这些证件从事间谍工作。

中国警方称，王立强2019年4月10日前往香港。经核查，其持有的所谓中华人民共和国护照和香港永久居民身份证均系伪造证件。目前，中国公安机关对此案正在进一步调查中。

另据台湾《中国时报》引述澳媒《时代报》的报道，自称是中国间谍的王立强声称，曾在香港、台湾及澳洲进行间谍工作，他以假身份渗透台湾，企图干预选举。王立强还称他曾向国民党参选人韩国瑜阵营捐款280万美元。对此，台总统府强调，国安单位对于本案已有所掌握。

综合BBC中文网与澳媒报道，王立强出生于福建，在香港上市公司中国创新投资有限公司（China Innovation Investment Limited）任职。

王立强对澳媒说，他以中国创新投资公司的商人身份做掩护，在香港开展情报工作。他的主要任务是，协调他所任职的机构与其他情报部门之间的关系，并“收集与支持港独有关的信息”。

他说，情报工作主要在香港的大学运作。并声称，他所在的组织“已经渗透到所有大学，包括学生会和其他学生团体。”他负责利用奖学金、旅行补助金、校友会和教育基金会等方式招募内地学生。

王立强说，组织会指派一些学生加入学生会，假装支持香港独立。等发现了支持独立的活动人士，会公开了他们的个人资料，以及父母和家人的信息。

他还称，他的组织已经通过注资渗透到香港媒体。一间主要亚洲电视网的高级经理是现任中国分军区司令员级别的一位干部 。澳媒并没有公开这间机构的名称。

现年27岁的王立强10月在向澳洲安全情报组织（ASIO）提供的宣誓声明中说：“我本人曾涉入并参与了一系列间谍活动”， 如果返回中国，可能会被拘留并判刑。他目前在澳洲寻求庇护。

澳洲媒体《时代报》（The Age）、《悉尼先驱晨报》（The Sydney Morning Herald）、九号电视台的《60分钟》（60 Minutes）对此事做了详细报导。