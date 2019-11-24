2020年度中国公务员考试今开考 录取比例60:1

中国2020年度中央机关及其直属机构公务员招考笔试（国考）今日（24日）开考。本次国考共计划招录2.4万人，涉及中央和国家机关86个单位、23个直属机构，共计143.7万人通过报名资格审查，通过资格审查人数与录用计划数之比约为60:1。

据中新网报道，今日上午9时，2020年度国考公共科目笔试将在全国各省会城市、自治区首府、直辖市和个别较大城市开考。上午将进行“行政职业能力测验”科目考试，下午进行“申论”科目考试。

根据中国国家公务员局此前公布的招考简章，2020年度国考涉及中央和国家机关86个单位、23个直属机构，共有13849个招录职位，计划招录24128人。从计划招录的总人数来看，相比于上年度1.45万余人的招录计划，有了较大幅增加。

尽管计划招录人数有所上升，但竞争依旧较大。根据今年10月26日，国家公务员局发布的2020年国考报名最终数据，中央机关及其直属机构2020年度公务员招考共有143.7万人通过了用人单位的资格审查，通过资格审查人数与录用计划数之比约为60:1。

从历史来看，自2009年度国考报名人数首次突破100万，一直到本次国考招录，国考报名人数已连续12年达到百万以上。