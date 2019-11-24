港媒列不支持候选人名单 候选人考虑投诉

香港网媒“香港01”昨天（23日）发表关于区议会选举的两篇文章，列出不支持候选人以及不支持空降素人两个名单。被列入名单的候选人认为，有关做法促使他人不当选，或涉违反《选举（舞弊及非法行为）条例》，所以考虑联络其他受影响的素人候选人投诉。

据香港《明报》报道，香港01在《什么人不符合出任区议员应有的品格和德行》文章中19人“不支持候选人名单”，也在另一篇题目为《政治素人空降区选让他们锻炼多四年》的文章中列出184人“不支持空降素人名单”。

香港选举事务处受询时，没有回应有关做法是否违例，但称如果涉及违法行为，事务处会将个案转交有关执法机关跟进。廉政公署回应时说，一般不评论个别事件，若接获与选举相关投诉，必会依法严肃跟进。

列入不支持空降素人名单的候选人包括屯门富新选区候选人李家伟。他说，有关做法促使他人不当选，可能违反选举舞弊条例，若名单未取得竞选对手同意，有关文章或因无得到候选人授权而招致选举开支，他会考虑联络其他素人候选人到廉署和选举处投诉。同区另一候选人、新民党甘文锋则说，对有关名单及文章并不知情。

根据香港《选举（舞弊及非法行为）条例》第二条，选举广告包括任何为促使或阻碍一名或多名候选人在选举中当选而发布的信息；发布该物料的相关费用亦会被视为候选人或代表候选人招致的选举开支，如发布选举广告涉及开支，而发布者非候选人也非候选人的选举开支代理人，该发布者便可能触犯条例下的非法行为。