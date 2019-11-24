香港区选：选民通宵等待投票

香港新一届区议会选举今早（24日）7时半开始投票，晚上10时半结束。在将军澳，有逾百名年轻选民通宵等候票站开门。他们说，担心票站因突发事件关闭，所以选择第一时间投票，目的是赶走保皇党。

本届区议会共有1090名候选人，竞逐452个议席，比上届2015年增加了21席，平均2.4人争一个位，全部选区都要竞逐，没有人自动当选。其中有八个选区竞争激烈，五人争一个议席；候选人当中，有21人为现任立法会议员。

香港政制及内地事务局长聂德权早上投票后说，港府有决心顺利完成本次区选。他指出，在目前的社会环境下，区选富挑战性，希望能和平及有序地进行。他呼吁选民尽公民责任投票，并致力维持香港和平、理性、公平、公正的优良选举文化。

他也说，暂时见到各个票站正常运作，也知道有选排队等候投票，但票站有充裕开放时间，其实不用集中于某一时段去投票。

全港共有超过610个投票站，413万名选民，当中39万为新登记选民，须带备身份证正本，到投票通知卡上列明的指定票站投票。

选举事务处基於风险评估，至今有五个票站要更改地点，涉及南区、油尖旺区、大埔区、沙田区及屯门区，当局再寄出投票通知卡或手机短讯、电子邮件等予受影响选民。

选管会称，因应当前社会状况，将密切监察投票情况，以考虑是否需要作出相应措施。选举主任扩大了投票站禁止拉票区范围，让前往投票的选民有更大缓冲。

（记者是《联合早报》香港特派员）