中国证监会副主席：外资流入股票市场超2400亿元

中国证监会副主席李超23日在广州出席国际金融论坛(IFF)第16届全球年会时透露，今年以来，外资持续流入中国股票市场超过2400亿元(人民币，下同)，显示出国际投资者对中国资本市场的信心。

据中新社报道，本届年会主题为“全球稳定：新变局、新发展”，与会各国嘉宾着重探讨金融创新和稳定发展之路。

中国证监会副主席李超出席年会并作演讲表示，新一轮科技革命为经济发展注入新动力，资本市场作为现代金融体系的重要组成部分，对降低宏观杠杆率、支持科技创新、加速产业结构调整具有独特的作用。

李超说，今年以来，中国证监会全面深化资本市场改革，着力畅通金融与实体经济的良性循环，包括：推动设立科创板，并试点注册制改革顺利落地，目前科创板已有上市公司56家，市值超过7000亿元，基础制度初步经受了市场检验；完善直接融资功能发挥，坚持新股发行常态化；持续扩大资本市场双向开放，其中，放宽外资从事证券投资基金托管业务准入，全面推开H股全流通改革，扩大期货品种范围等六项措施已经落地实施，A股平稳纳入富时罗素、标普道琼斯等国际指数，“沪伦通”“中日ETF互通”正式启动。

李超指出，今年以来，外资持续流入中国股票市场和债券市场，其中流入股票市场超过2400亿元，显示出国际投资者对中国资本市场改革和经济长期健康发展的信心。

据了解，证监会已公布，2020年全面取消证券公司、期货公司、基金公司的外资股比的限制，加快修订QFII、RQFII相关的制度规则，降低准入门槛，扩大投资范围，扩大交易所债券市场对外开放力度，拓展外资进入交易所债券市场的渠道，加强开放条件下的监管能力和风险防控能力，深化跨境执法合作。

据悉，今年前10个月，沪深两市共143家企业完成首次公开募股，合计融资1624亿元；上市公司再融资8394亿元；全市场并购重组交易金额1.42万亿元；交易所市场发行各类债券6.16万亿元，均超过去年全年水平。