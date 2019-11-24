山东公司名称有二战集中营所在地被要求更改

中国山东省一家劳务派遣公司将知名纳粹德国集中营所在地奥斯维辛当作公司的名称，地方单位已经要求公司更名。

据中国界面新闻前天（22日）报道，工商档案显示，这家“平原奥斯维辛劳务派遣有限公司”成立于2015年5月19日。该公司在2018年、2019年两次被列入经营异常名录，原因均为未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告，但该公司目前经营状态为开业。

奥斯维辛是波兰南部的一个小镇，第二次世界大战期间，有上百万人死于纳粹德国在此设立的集中营内，奥斯维辛因此为世人所知。

京衡律师集团上海事务所律师余超认为，该企业名称违反了中国《企业名称登记管理规定》等法律法规。余超也说，《企业名称登记管理规定》第九条规定，企业名称不得含有有损于国家、社会公共利益和可能对公众造成欺骗或者误解的内容和文字。

中国国家工商总局2017年出台了内容更为具体的《企业名称禁限用规则》，该《规则》第五条规定，企业名称不得含有有损于国家、社会公共利益的内容和文字。其中，企业名称中“有消极或不良政治影响的，如‘支那’‘黑太阳’‘大地主’等；带有殖民文化色彩，有损民族尊严和伤害人民感情的，如‘大东亚’‘大和’‘福尔摩萨’”等内容的，均适用于该规定。

余超认为，企业登记注册机关应当对这个企业的名称予以纠正，“虽然这个企业登记注册于2015年，而《企业名称禁限用规则》是2017年出台的，但实际上《企业名称禁限用规则》只是《企业名称登记管理规定》的进一步细化而已。”

界面新闻前天将上述问题反映给平原县行政审批服务局。该局一位工作人员说，这个公司的名称确实不妥，他们已经联系该公司法定代表人，要求其下周一来做变更登记。该工作人员也说，这个公司成立以来，并未开展经营业务。