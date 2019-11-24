华为：美国FCC的禁令没有证据且涉嫌违法

美国联邦通信委员会（FCC）官网当地时间22日最新刊发一份一致投票禁止华为和中兴的设备出现在FCC的通用服务基金（USF）资助的项目中的文件，文件称禁止从相关公司购买设备和服务的规定在《联邦公报》上公布后立即生效。

据证券时报报道，对此，华为方面今天（24日）早间向记者回应，称FCC该举没有证据，且涉嫌违法。中兴方面向证券时报·e公司记者表示，公司已经关注到此事，暂时没有回应。

华为称，对美国联邦通信委员会（FCC）投票通过禁止运营商使用联邦补贴资金购买华为设备的决定表示反对。FCC的此项决定基于片面的信息及对中国法律的错误解读，在没有证据的情况下就认定华为构成国家安全威胁，不仅违反了立法的正当程序原则，也涉嫌违法。

华为称，FCC的通用服务资金主要用于改善农村和偏远地区的电信和宽带互联网服务。没有该项资金的支持，许多偏远地区的美国运营商将无法继续获得有竞争力的华为产品和服务，无法继续为学校、医院、图书馆等公用设施提供可靠、高速的通信服务，美国电信设备市场（尤其是5G网络）的竞争将被弱化，普通消费者也将不得不为网络服务支付更高昂的代价。

华为敦促FCC重新考虑此项决定，也愿意与美国政府和政策制定者进行开放沟通，寻找保障美国电信网络安全的有效方案，维护美国农村和偏远地区消费者的利益。

