中国10月空气质量最差的十个城市 山东占六个

数据显示，今年10月，中国168个重点城市中，唐山、枣庄、淄博、临沂、潍坊、济南、石家庄、邢台、徐州、菏泽、太原等城市空气质量相对较差(从倒数第1名至并列倒数第10名)。同期，空气质量相对较好的10个城市依次是：拉萨、遂宁、广安、雅安、内江、资阳、舟山、海口、南充、绵阳。

据中新社报道，10月份，全国337个地级及以上城市平均优良天数比例为88.1%，同比下降2.1个百分点；PM2.5(细颗粒物)浓度为每立方米31微克，同比下降3.1%。今年前10个月，全国337个地级及以上城市平均优良天数比例为82.2%，同比下降2.4个百分点；172个城市环境空气质量达标，同比减少8个；PM2.5浓度为每立方米34微克，同比持平。

数据显示，今年前10个月，京津冀及周边地区“2+26”城市平均优良天数比例为52%，同比下降7.1个百分点；PM2.5浓度为每立方米53微克，同比上升1.9%。

据中国国家气候中心、中国环境监测总站联合会商预测分析，2019-2020年秋冬季，影响中国的冷空气偏弱，气温较常年同期偏高，污染物扩散条件偏差。生态环境部表示，各地要积极应对重污染天气，确保完成秋冬季大气污染综合治理攻坚行动目标。