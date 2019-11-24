港媒：入境处及海关人员成为第二批特务警察

有香港媒体披露，继近百名惩教飞虎队人员获警务处处长委任为特别任务警察后，来自香港入境处及海关的超过150名人员，据悉将会成为第二批特务警察，预计最快本周投入服务。

据香港《星岛日报》今天（24日）报道，新增人员正等待办手续，再由警队安排工作。

知情人士透露，变身特务警察的入境处人员，来自不同单位包括青山湾入境事务中心等，少于100人，预料他们主要协助做后勤工作，非危险性高的，初步预计协助警方三个月至半年，实际期限未定。

至于来自海关的特务警察，知情人士说，他们由不同单位前线人员组成，少于100人，曾接受枪械训练，但不能肯定新岗位工种及需否佩枪，如有需要会使用自己部门的枪械。

知情人士也说，特务警察主要在预计会出现暴力场面的日子执勤，通常在周末，每星期预计出勤约三日，现正进行试行计划。如果反应好，可以考虑加码再增加人手，主要看需要及人员反应而定，但经评估，消防处人员过去接受的训练明显与警察的不同，未必适合直接当特务警察。

另一方面，惩教特务警察昨天正式外出执勤，守卫礼宾府、中环律政中心，并在附近巡逻，他们身穿惩教制服，部分人配备防暴枪，佩戴以中英文清晰显示为特务警察的肩臂章，在所穿背心胸前放有蓝色卡纸，写上代号，有人用黑色的头巾或口罩蒙面。



本月中已获委任为首批特务警察的惩教署区域应变队人员，主要负责守卫指定的政府处所，职责包括防暴、处理突发事件等工作。他们需经宣誓，由警队提供基本训练及实地工作。

由于香港的社会暴力冲突持续五个多月，港府详细考虑后，早前落实引用《公安条例》第40条的委任机制，由特首授权警务处处长，委任其他纪律部队的合适人员自愿出任特务警察，来分担或参与部分警务工作，支援警队腾出更多人手上前线执法。