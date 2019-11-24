香港01发文列不支持候选人名单 编采人员发联署表示不同意

一群自称是香港网媒“香港01”编采人员今天（24日）发起实名联署，就香港01早前发表两篇含不支持候选人名单的文章发表声明称，对于公司在选举前夕发表可能影响选举公平公正的评论文章表示遗憾及强烈不同意。

这份声明称，截至今早11时30分，共有112名现职香港01同事加入实名联署。

声明说到，香港01于2019年区议会选举的前一天（11月23日），发表两篇分别题为《什么人不符合出任区议员应有的品格和德行》及《政治素人空降区选让他们锻炼多四年》的《01观点》文章，点名不支持203名候选人，引起争议，更有违选举条例及指引之嫌。

文章提到，香港01的观点文章由评论编辑室撰写，“不代表我们的立场，也不反映我们的意见”。

声明写到，“我们尊重言论自由”，也认为意见可以主观，但必须建基于事实。上述两文未提供充分事实论证之下，点名不支持多名候选人，同时也未予当事人解释机会；大部分在名单内的人，更无列出被“不支持”的原因。以上评论有欠公允，有失专业，不符社会对大众媒体期望。

他们在声明中说，留意到有意见指两篇文章可能涉嫌违反选举管理委员会公布的《区议会选举指引》，以及《选举（舞弊及非法行为）条例》，并理解公众对两篇文章有极大批评，事实上，公司内部也有很大回响。“ 《香港01》作为大众媒体，需要社会鞭策，才能不断改进。我们期望公众继续指正，并理解文章并不代表编采人员意见。”

声明也提到，过去数月的反修例示威中，他们在前线采访时屡次遭到不合理对待。有同事被警员用枪指吓及直接以催泪弹、水炮车、胡椒喷雾攻击，有警员将站在原地拍摄拘捕的记者诬蔑为“冲击警方防线”。过去也屡次有同事被各种不同政见人士袭击，并有采访车遭毁坏。然而，公司并未公允地谴责粗暴对待同事之行为，提供的保护装备也不足。同事尊重编辑室有其自由发表观点，但争议文章发表后，同事往往在采访时被敌意对待，客观效果是“社论促使社会撕裂，同事先输”。

声明在最后说：“我们虚心接受批评，同时坚定不移捍卫新闻自由，希望各界尊重前线采访工作。我们承诺，必定尽己所能，坚守岗位，不偏不倚作采访及报道。”