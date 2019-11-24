云南昌宁发现全球极度濒危物种白腹鹭

经科研人员鉴定，云南省保山市昌宁县近日发现一只全球极度濒危物种——白腹鹭。经当地有关部门及时收容救护，这只虚弱的白腹鹭在体能恢复后于22日被放飞。

据新华社报道，据介绍，昌宁县更戛乡村民周正富11月10日发现了一只体型较大的鸟，当地森林公安部门在查阅资料和咨询相关部门后，初步认定此为白腹鹭，并及时进行收容救助。随后，这只白腹鹭被移送至保山市野生动物收容救护中心精心喂养和护理。

“经鉴定，此次发现的鸟类为白腹鹭。”鸟类学专家、云南省野生动植物保护协会秘书长、西南林业大学教授韩联宪介绍，白腹鹭是喜马拉雅山脉南坡地区特有的大型鹭科鸟，站高可达1.27米，被列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》“极危（CR）”物种。

韩联宪说，白腹鹭喜欢在没有人为扰动、清澈宽阔且流速较快的河流浅滩上休憩觅食，主要食物为鱼类。“此次发现的这只白腹鹭可能是今年新出生长成的亚成鸟，在拓展生存区域的途中因饥饿造成体力不支。”

此后，科研人员对这只白腹鹭的身体状况和是否具备放飞条件进行了为期两天的专业观察评估。11月22日，经专家认定，这只白腹鹭的体能已恢复、身体各项指标符合野外生存的能力。科研人员在昌宁县的一个流域广阔的河谷里将其放飞。

“白腹鹭数量稀少与其对生境的严苛要求密切相关，这也使其成为河流生态环境的指示物种。”韩联宪说，科研人员已在此次发现的这只白腹鹭背上安装了卫星跟踪记录仪，并上了脚环，将对其进行监测并据此制定救护措施。