广西南丹矿难 中国国务院安委办约谈当地政府

广西南丹庆达惜缘矿业投资有限公司大坪矿区10月28日发生事故，导致2人死亡，11人被困。据中国应急管理部网站消息，11月22日，中国国务院安委办对广西壮族自治区河池市人民政府进行了安全生产约谈，要求深刻吸取此重大事故教训，采取切实有效措施，防范化解重大安全风险，坚决遏制重特大事故。

据中新网报道，约谈指出，“10·28”事故造成2人死亡，11人失联，给人民群众生命财产安全造成重大损失，教训极其惨痛。

约谈要求，广西壮族自治区、河池市各级党委政府和相关部门要深刻汲取事故教训，坚决依法治理整顿矿产资源管理秩序，对南丹县的矿产资源进行合理规划，合理布局、规范开采。

约谈要求，要加大矿山整顿关闭力度，坚决淘汰落后生产能力和不具备安全生产条件的矿山，扭转小、散、差的局面，从根本上提高矿山安全保障能力。要认真开展非煤矿山安全生产集中整治工作，严厉打击无证勘查开采、越界开采、违法转包分包等非法、违法行为。要全面系统排查辖区重大安全风险，盯住高风险企业、高风险工艺、高风险设备设施，逐一落实管控措施，坚决遏制重特大事故。

约谈强调，国务院安委会已对该事故查处进行挂牌督办。广西要认真查清事故原因，在2个月内完成调查工作，全文向社会公布事故调查报告，并依法依规严肃追责。



