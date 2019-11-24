有香港理大抗争者疑似精神错乱 抗争饭堂主厨离开校园

香港警方围堵理工大学行动今天（24日）来到第八天，有留守校园的抗争者疑似出现精神错乱。此外，曾扬言坚守香港理工大学至最后一刻、被称作“长毛主厨”“厨房佬”的抗争饭堂主厨，连日已疲惫不堪，昨天被劝服，离开理大。

综合香港《明报》《星岛日报》报道，有到理大协助的急救员称，校园仍最少有五人留守，当中两人疑似开始出现精神错乱。报道称，凌晨未再见有留守者在校园内走动，但清晨5时校内一家餐厅冒出白烟及烧焦味，相信有人使用炸炉后没有关上。

另一方面，抗争饭堂主厨昨天午间弄膳后，发现没有留守者享用，令他意兴阑珊，在旁协助清洁的一名女子，见他情绪不稳，动之以情不断劝说，主厨尽吐心声，终于被打动步离校园。

由于这名主厨须接受治疗，警方在完成对主厨的资料登记后，将主厨送院，预料稍后作出拘捕。

主厨离开时，戴着V字面罩，由两名男女陪同步出理大校园，该女子为教会传道人袁天佑的妻子陈锦美。两人在理大相识数天，她平日会在厨房协助清洁，连日与主厨有交谈。

主厨在吐出心声时说，在饮食业工作二十多年，擅长西菜烹饪，略懂中菜，早前已辞去日式面包店工作，待业期间遇上理大抗争，得知校内留守者超过千人，十分需要膳食，遂自告奋勇进校支援，当上抗争饭堂主厨。他也说，眼见近日抗争者纷纷离开，但没有怪责他们。

香港警方早前已多次警告理大留守者尽快离开，但这名主厨称正忙于煮饭，听不到消息，况且当时仍有多人坚持留守，他曾扬言与抗争者共同进退，留守至最后一刻，但无奈身体欠佳，昨天终于接受陈陈锦美的劝告，接受警方登记后获送院治理。

这名主厨强调，自己不是自首，而是自愿离开，因感到目前大部分示威者已离去，学生会支援工作已完成。