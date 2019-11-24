韩国瑜面簿重申若拿大陆钱会立刻退选

国民党总统候选人韩国瑜本周被指没有公布他与妻子曾住过台北一个住房单位，之后又被指去年年接受中国大陆资金投入选举，韩国瑜今天（24日）重申，“如果有拿中共一块钱，立刻退出总统大选”。

韩国瑜在面簿上写到，“我住过哪里的调查告一段落了吗？抹黑之后接着抹红了。”

据台湾八卦杂志《壹周刊》20日报道，韩国瑜竞选办公室为挽救选情，上周五（15日）召开记者会，公布韩国瑜和妻子李佳芬从1993年到2019年包括台北四间、云林两间及加拿大一间共七间的房产资讯。

报道称，有读者在记者会后向周刊爆料，指韩国瑜和李佳芬夫妇曾在大安森林公园对面巷内的“幸安名厦”社区，住过好长一段时间，且女儿韩冰小时候就在该处度过童年，后来该房产约以6000万元（新台币，下同，267万新元）卖出，由一名在影视圈的陈姓导演购入。但该房子价值不斐却不在韩办公布的房产名单中。

《壹周刊》称，调阅地政公开资讯后，发现幸安名厦社区顶楼其中一户楼中楼房产，从1996年到2009年间，确实是由一名李姓屋主所持有，总坪数约60多坪，若以该户目前银行设定抵押的5000多万元贷款计算，实际贷款8成约4000多万元，若再加上三成的自备头期款，实际成交价确实约为6000万元。报道质问，现在这名无法查到全名的李姓屋主，会不会就是李佳芬。

另一方面，自称是中国大陆间谍的王力强在接受澳大利亚传媒访问时声称，曾指挥网军和台湾特工介入台湾2018年的九合一地方选举，协助亲北京的候选人赢得胜利，并说北京正在暗中干扰台湾2020年总统大选，策划推翻寻求连任的民进党籍总统蔡英文，助韩国瑜胜选。

王力强也称，韩国瑜去年接受大陆多达2000万元人民币（388万新元）投入选举。韩国瑜昨天对此说，若有拿大陆一块钱，他立刻退出总统大选。