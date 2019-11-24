香港今天（24日）举行第六届区议会选举，建制与泛民两大阵营都极力动员支持者投票，截至傍晚18时30分，投票率已达到60%，创下新高。

港媒立场新闻引述数据公司ASI大数据消息，指截至傍晚5时30分，两大阵营仍未有任何一方取得明显优势，反映竞争仍然十分激烈。

数据进一步指出，452席民选议席中有相当于180席，即近40% 议席出现争持，第一及第二名候选人差距只有5%，没有任何一方取得绝对优势。争持激烈的包括土瓜湾北(G16) 选区的社会民主连线候选人梁国雄及民建联候选人李慧琼，此区决胜率甚至会少于3%。沙田区(R区) 的沥源(R02) 也出现类似现象，社会民主连线的岑子杰及公民力量的黄宇翰出现争持现象，目前尚未能分出胜负。

ASI是由港人开发、以搜寻器优化(SEO)为底层技术大数据系统，一些港媒经常引用它分析网上舆论，管理公关危机，或传播信息。

ASI 大数据周六(23日) 以自家研发的选情分析系统作出估算，估算这次总投票率将会刷新历届区议会及立法会选举的高位，达到60% 以上什至更高水平。除了整体投票率外，选情分析系统同时分析18区不同选区的候选人人气指数(Popularity Index)，从而计算出建制、泛民以及中间阵营的机会。

ASI 大数据曾指出，截至周六下午5 时15分止，建制及泛民均有望取得200 席以上，差距不大，建制派的铁票优势在投票率超过70%或以上才会出现减弱。

ASI 大数据系统将1,090名候选人，以人工智能(AI) 系统、背景、区议会官方资料及政治连系，将之划分成建制、泛民及中间阵营，系统利用网上知名度、连任优势及铁票率等方法，编撰出人气指数。