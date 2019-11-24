【香港区选】香港区议会选举投票率创新高 但逾40%议席竞争激烈 得票差距不足5%

发布 / 2019年11月24日 7:22 PM

更新 / 2019年11月24日 7:27 PM

香港区议会选情激烈，被称为“长毛”的土瓜湾北(G16) 选区的社会民主连线候选人梁国雄支持率与民建联的李慧琼相差不足3%。（法新社）

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香港今天（24日）举行第六届区议会选举，建制与泛民两大阵营都极力动员支持者投票，截至傍晚18时30分，投票率已达到60%，创下新高。

港媒立场新闻引述数据公司ASI大数据消息，指截至傍晚5时30分，两大阵营仍未有任何一方取得明显优势，反映竞争仍然十分激烈。

数据进一步指出，452席民选议席中有相当于180席，即近40% 议席出现争持，第一及第二名候选人差距只有5%，没有任何一方取得绝对优势。争持激烈的包括土瓜湾北(G16) 选区的社会民主连线候选人梁国雄及民建联候选人李慧琼，此区决胜率甚至会少于3%。沙田区(R区) 的沥源(R02) 也出现类似现象，社会民主连线的岑子杰及公民力量的黄宇翰出现争持现象，目前尚未能分出胜负。

ASI是由港人开发、以搜寻器优化(SEO)为底层技术大数据系统，一些港媒经常引用它分析网上舆论，管理公关危机，或传播信息。 

ASI 大数据周六(23日) 以自家研发的选情分析系统作出估算，估算这次总投票率将会刷新历届区议会及立法会选举的高位，达到60% 以上什至更高水平。除了整体投票率外，选情分析系统同时分析18区不同选区的候选人人气指数(Popularity Index)，从而计算出建制、泛民以及中间阵营的机会。

ASI 大数据曾指出，截至周六下午5 时15分止，建制及泛民均有望取得200 席以上，差距不大，建制派的铁票优势在投票率超过70%或以上才会出现减弱。

ASI 大数据系统将1,090名候选人，以人工智能(AI) 系统、背景、区议会官方资料及政治连系，将之划分成建制、泛民及中间阵营，系统利用网上知名度、连任优势及铁票率等方法，编撰出人气指数。

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