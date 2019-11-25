【香港区选】何君尧等多名建制派议员落败

综合明报网、香港电台报道，香港多名建制派双料议员被新人击败，截至今天（25日）凌晨2时30分点票结果，在北区欣盛选区竞逐连任的民建联刘国勋落败，对手新民主同盟林淑菁胜出。刘国勋目前是立法会区议会（第一）功能界别议员，失去区议会议席意味明年立法会选举无法循现该界别竞逐连任。

在屯门乐翠选区，竞逐连任的何君尧落败。在观塘柏雅选区竞逐连任的工联会何启明也被民主党陈汶坚击败。

多区区议会主席也落败，包括观塘的陈振彬、西贡的民建联吴仕福、油尖旺的民建联叶傲冬、大埔的民建联黄碧娇。

非建制派双料议员方面，民主党许智峰、林卓廷及邝俊宇成功连任。

南区海怡西选区，以黄之锋B计划姿态出选的候选人林浩波取得超过4000票，击败竞逐连任的新民党陈家珮。

朱凯迪团队成员陈树晖，击败民建联徐君绍，在元朗洪福选区当选。同为朱凯迪团队的前学联副秘书长岑敖晖，在荃湾海滨选区击败自1991年起当选的邹秉恬。

出战北区皇后山选区的罗庭德，也打败竞逐连任的民建联邓根年。

公民党黄文萱击败竞遂连任的新民党黄嘉荣，在沙田第一城胜出。部分卷土重来的非建制派候选人也胜出，包括出战美孚北选区的公民党李俊晞。

不过，建制派的民建联主席李慧琼，则在土瓜湾北选区，击败社民连梁国雄，成功连任。柯创盛在观塘广德击败人民力量谭得志。