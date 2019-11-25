蔡英文韩国瑜嘉义拼场 九合一选举周年短兵相接

台湾总统蔡英文、国民党总统参选人韩国瑜昨天（24日）在嘉义举办大型造势活动，双方会场相隔不到一公里，是这场总统选战开打以来蓝绿战场最近的距离，拼场火药味浓。

据台湾《联合报》报道，昨天也是去年九合一选举一周年，蔡英文白天连赶台中、彰化、南投三县市竞总成立大会，她致词时特别提到去年这天败选让她很难过，希望台中人明年再给一次机会，并重申长照2.0升级与加码育儿津贴，表示补助政策国家财政完全能够负担。

韩国瑜说，去年11月24日选举轰动全台湾、震惊全世界。一年后，自己也思考参与政治的目标与价值是什么、追求的是什么，就是希望台湾越来越好。

报道称，韩蔡昨晚一公里的拼场，输人不输阵，都力拚“人气”。警方担心两阵营支持者短兵相接引发冲突，动员逾八百名员警区隔两阵营“地盘”严阵以待。

民进党团队晚间造势可说全员出动，蔡英文也再度与副总统参选人赖清德同台对抗“韩流”，喊出她与赖清德是“最强组合”，要所有的嘉义人大团结。

蔡英文说，她做总统三年多都在为台湾拚，经济越来越好，并暗讽韩国瑜“有人说民主不能当饭吃，但我说民主可以当饭吃”，还说，全台湾最好吃的火鸡肉饭就在嘉义，而政府为促进观光，推出旅游补助及夜市抵用券，嘉义的夜市抵用券使用量是全台第三名，这才是真正的“庶民经济”。

韩国瑜的造势会场再度出现“国瑜夜市”，大批韩粉有人穿国旗装、戴国旗帽。韩国瑜一上台，就用手指着隔一公里的蔡英文造势场开呛说：“我们的人都自动自发到场，不像对方用游览车动员群众，满满的都是水上人，也看到全场民众眼中的热情”。

韩国瑜痛批，民进党执政三年多没有政绩，贪污腐败，选举到了只会抹黑和撒钱，这几个月已经撒了三千亿新台币，这次选举全在抹黑、抹红与抹黄。这一次要为我们庶民自己投票，如果这三年半过得好，请投蔡英文，否则就要问三个问题：问民进党要成绩单，问民进党‘呷饱唛？（吃饱了没）’，问民进党还要做多久？