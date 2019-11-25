中国将对知识产权侵权行为加大刑事打击力度

中国表示将加大对知识产权侵权假冒行为的惩戒力度。

综合新华社和彭博社报道，中共中央办公厅、中国国务院办公厅印发《关于强化知识产权保护的意见》，对中国加强知识产权保护作出部署。该意见提出，力争到2022年，侵权易发多发现象得到有效遏制，权利人维权“举证难、周期长、成本高、赔偿低”的局面明显改观。

该意见还要求，要加快在专利、著作权等领域引入侵权惩罚性赔偿制度；探索加强对商业秘密、保密商务信息及其源代码等的有效保护；加大刑事打击力度，研究降低侵犯知识产权犯罪入罪标准，提高量刑处罚力度；探索建立药品专利链接制度、药品专利期限补偿制度；制定电商平台保护管理标准等。

这份文件还提到要狠抓地方政府的贯彻落实：地方各级党委和政府要全面贯彻党中央、国务院决策部署，落实知识产权保护属地责任。

中美两国正在努力达成部分贸易协定，并将更具争议性的问题留待以后讨论。

中国首席贸易谈判代表刘鹤上周谈到了改革国有企业、开放金融部门和加强知识产权保护的计划。这也是美国对中国经济体系改革提出的核心要求。

两国的谈判代表一直在定期磋商，试图弥合剩余的分歧，包括中国承诺购买美国农产品、保护知识产权以及向外国公司进一步开放经济的问题。但是双方在各自的具体关税取消幅度方面依然难以达成共识。