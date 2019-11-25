欧盟国家支持对5G供应商采取强硬立场 华为或受打击

欧盟国家周五（22日）支持在选择5G供应商方面采取强硬立场，包括审查供应商所需遵守的本国法律框架，这可能会对中国电信设备巨头华为构成打击。

据路透社报道，欧盟轮值主席国芬兰的发言人在推特上称，在布鲁塞尔开会的欧盟国家大使同意上述立场。

路透在会议前看到的文件草案显示，欧盟国家应该考虑非技术因素，例如供应商可能在第三国需要遵守的法律和政策框架。该文件并未提及特定国家或公司。

该文件表示，欧盟政府在选择供应商方面还应该多元化，不要依赖某一家供应商。欧盟国家的部长们将在下月的会议上批准该立场。

美国一直呼吁欧盟禁用华为设备，称其可能被中国用于间谍活动。外界担忧焦点是中国要求国内公司在安全事务上合作的法律。

华为一直否认美国的指控，并认为这种担忧毫无依据。华为正在同芬兰诺基亚(NOKIA)和瑞典爱立信(Ericsson)展开竞争。

上个月，欧盟就国家支持实体发起网络攻击增加的风险发出警告，但并未提到任何公司或国家的名字。欧盟认为5G网络是提振经济增长的关键。

欧盟目前正在研究一套所谓工具箱的措施，以在年底前解决成员国和欧盟地区层面的网络安全风险。欧盟网络安全机构(European Agency for Cybersecurity)正在最终确定与5G网络相关的具体威胁情况。