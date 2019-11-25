民进党推“反渗透法”取代“代理人法”

台湾立法院民进党团今天（25日）将举行记者会，提出“反渗透法”草案取代原来的中共代理人修法版本。

据《联合报》报道，民进党团书记长李俊俋昨天（24日）表示，党团布局很久，草案不采取“登记制”；而为避免更多争议，将聚焦规范行为，不针对特定对象，最快周五（29日）可以径付二读。国民党则表示，要看到具体条文才能提出反制。

民进党团总召柯建铭指出，民进党团将于今天正式提出反渗透法草案，全部条文十一条，并规定法案公布后实施，补足国安五法条文不足之处。

李俊俋表示，“反渗透法”草案取代原来的中共代理人修法版本。他表示，草案的两大特色就是不登记，以及单纯规范行为，降低草案争议。

李俊俋说，党团布局很久，先前一直害怕包括“新式战机采购特别预算案”等，无法顺利通过，如今完成三读，党团才开始动作，准备推出反渗透法。

柯建铭说，民进党团预计今天举行记者会说明，28日举办公听会，29日在立法院会中提出反渗透法草案径付二读。

就算29日草案顺利径付二读，若在野党表示反对，草案将进入为期一个月的协商冷冻期，但面临立法院12月中休会，草案恐卡关，且因届期不连续，须等到下个会期重提。对此，柯建铭说，反渗透法草案能否顺利三读，就看国民党团的态度。

国民党团总召曾铭宗表示，民进党团原来表示本会期无法通过中共代理人修法，他怀疑现在因为摆不平内部鹰派势力，才改提反渗透法，是换汤不换药。他认为，柯建铭提出草案的用意，是要国民党团先表态，因此，一定要先看到条文才能提出反制因应。