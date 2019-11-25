【香港区选】胡锡进：香港社会在如何走出困局问题上存在一些情绪

中国大陆官媒《环球时报》总编辑胡锡进今早（25日）就香港区议会选举结果说，投票结果反映了在如何走出当前困局的问题上，香港社会还存在一些情绪，影响了对这个重大问题的系统化思考。

胡锡进在微博上写到，香港区议会选举星期天的投票得以在总体上安全、有序的氛围中进行，一些激进反对派人士搞了一些对建制派候选人和他们支持者的滋扰，但没有造成大的冲击。人们一直担心修例风波会让区议会选举搞不下去，但那种情况没有发生。

胡锡进说，投票结果夜里逐渐出来，建制派的席位大幅缩小，泛民获得432个民选席位中的多数席位，不过从双方所获得的实际票数看，差距比席位差距要小很多。

他指出，今年因为修例风波，各方都把政治口号更加突出地带进区议会选举中来，按说正常情况下不会是这样的。他认为，不过竞选口号归口号，无论哪一方，他们把区议会选举政治化的实际空间都是有限的。

胡锡进接着说到，这次选举的政治环境应当说很不正常，“修例风波尚未停下来，而这场风波客观上对泛民在短时间内释放临时动员力有利。最近几个月暴力肆虐全港，它作为非理性的政治能量显然会以各种方式转化成对选举进程的直接影响，对很多人、尤其是对建制派候选人以及他们支持者造成压力”。

他也指责西方一些势力在过去的一周里开足马力，为香港反对派在本次区议会选举助选。“澳大利亚媒体突然爆出‘一名在香港搞渗透的特工投诚’（那个人是一名诈骗犯），三个月前因嫖娼在内地被抓的英国驻港总领馆前雇员突然对BBC宣称在内地受到‘酷刑’，都影响了香港舆论场。还有美国国会紧急通过‘香港人权与民主法案’，这些都是冲区议会选举来的。”

胡锡进说：“西方那些势力和香港的激进势力都想把这次投票搞成政治示威，否定止暴制乱是香港当前最紧迫的任务。但我们要说，泛民这一次得到更多席位，并不意味着这是香港选民对暴力示威的支持。大多数港人已经厌倦暴力，希望重建秩序，对香港民意这一基本面的判断不会错。”

胡锡进也认为，香港的多数人支持暴力，支持在香港形成指向国家的政治对抗，支持香港变成美国一些政治势力向中国施压的桥头堡，这些都是不可思议的，也是完全不可能的。“因为这将严重损害大家的利益，将香港推入巨大的不确定性中。冷静看待这次香港区议会选举的结果十分重要，要防止对它的误读使暴徒们受到鼓舞。”

他说：“香港与内地社会处在不同的政治制度中，通过选票等宪制规定的方式来表达意见，这在香港是应当鼓励的。区议会选举有它所能产生的政治影响，也有它这种影响的边界，对这两方面，所有人都应尊重。包括反对派在内的香港各种力量都须在建制体系中竞争影响力，谁都不应走街头政治的歪门邪道。”

胡锡进相信，无论香港选情有什么样的波动，对于香港所有选举都是中华人民共和国治下一个特别行政区内的选举，它们不可能冲击“一国两制”的基本框架。他也说，香港社会这样的集体理性和情商只会因一次又一次洗礼逐渐走向更加深刻、成熟。

胡锡进在谈到建制派时说，经历了这次区议会选举，希望香港的建制派不要灰心，爱国爱港的民众不要灰心，“只要有选举，就会有摆动，更何况在当前各种冲击叠加、形势很不利的情况下建制派依然获得了约40%的选票”。

胡锡进最后说到，中国的发展与进步不可阻挡，香港政治的小齿轮一定会越来越紧密地套在中国发展进步的大齿轮上转动，这是大历史的大趋势。国家永远不会放弃香港，也永远不会放弃爱国爱港的人和力量。香港的问题需要客观分析，认真解决，国家永远会为香港的事情托底。

《环球时报》随后在网站上发表与区选有关的社评，内容与胡锡进微博的文章一致。