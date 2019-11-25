【香港区选】民主党夺逾90席成最大党

香港非建制派各大政党成为本次区议会选举大赢家，其中派出99人参选的香港民主党，目前至少已取得91席，成为来届区议会第一大党。

据香港01今天（25日）报道，派出36人参选的另一个非建制派政党公民党取得32席。原本是第一大党的民建联议席数由117席锐减至18席，但仍是建制最大党，另外工联会只得四席，而新民党更全军覆没，所有候选人均落选而回。

民主党本届派出99人参选，两名“超区”（立法会里的区议会第二功能界别）立法会议员涂谨申和邝俊宇，分别在奥运和北朗选区连任，成功取得超区入场券。出战新屋村选区观塘安泰的民主党林冠存取得2264票，不敌2901票的建制派林玮。出战鸭脷洲村的民主党陈堡明以3095票，不敌现任区议员、取得3274票的林玉珍。

公民党方面，冼豪辉以5194票击败工联会双料议员、取得3480票的工联会双料议员麦美娟。出战南昌北的公民党刘家衡击败盘踞多年的另一双料议员、民建联的郑泳舜。民建联蔡素玉在东区锦屏选区交棒失败，26岁的李予信以3113票险胜3027票的民建联洪志杰。

非建制派政党民协派出21人参选，19人胜出。另一个非建制派政党新民主同盟派出20人参选，19人胜出，当选率95%，只有出战盛福选区的黄良喜落败。工党七名区议会候选人于本届区议会选举全部当选，他们感谢香港人用手上一票表达追求民主、“五大诉求、缺一不可”的决心，“更让非建制派在各区议会取得过半数议席，革新地区政治，真正光复社区”。

新兴非建制派地区组织“社区前进”派出五人参选，也全部成功当选。