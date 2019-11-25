刘少奇女儿及中国两名上将等纪念刘少奇诞辰121周年

11月24日是中国前国家主席刘少奇诞辰121周年纪念日。

据《新京报》报道，为缅怀刘少奇，《少奇同志在群众中》一书已经由人民出版社出版发行。在11月21日的出版座谈会上，出席的有刘少奇之女刘亭、毛泽东外孙王效芝、中国原解放军总政治部副主任唐天标上将、军事科学院原院长刘精松上将、国防大学原副校长张兴业中将、军事科学院原副院长糜振玉中将等。

刘亭在座谈会上说，“父亲刘少奇既是卓越的党和国家领导人，也是党的群众路线倡导者、引导者、践行者。他用自己一生的心血和汗水写作了《论共产党员的修养》等数百万字 的党建理论光辉著作，也用自己一生的言论和行动践行了共产党员的标准，诠释了‘全心全意为人民服务’的本源。”

刘亭出生于1952年，她比其哥哥刘源上将小一岁。刘源上将是刘少奇之子、解放军原总后勤部政委。

刘亭说，“哥哥刘源经常说：‘父亲坐在国家主席这把椅子上，心里装的都是老百姓的日子。’他虽然离开我们整整50年了，但永远活在人民心中。”

《少奇同志在群众中》一书由刘少奇同志纪念馆、中华诗词发展基金会红心伟业专项基金管理委员会等单位联合选编。

该书主编、刘少奇同志纪念馆原馆长罗雄介绍，该书精选了65篇达13万字的有关刘少奇的真实故事，涉及刘少奇在国内革命战争、抗日战争、解放战争和新中国建设各个历史时期，是一本践行党的群众路线，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动的教材。