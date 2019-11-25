【香港区选】黄之锋：占极大多数时 有批评由非建制派承担

被外界视为黄之锋B计划的海怡西选区非建制派候选人林浩波，以4164票当选，击败竞选连任的新民党候选人陈家珮。林浩波与香港众志秘书长黄之锋今早（25日）到港铁站外谢票，林浩波其间与不少居民握手，居民也为他打气。

对于非建制派大胜，黄之锋说，当选人社区工作不容易，当非建制派占极大多数时，到有批评都是由非建制派一力承担。林浩波说，当选后心情忐忑，因为香港理工大学内尚有很多学生未离开，相信选举结果是每一位海怡居民的意愿。

海怡西选区当选人林浩波说，当选后心情忐忑，因为理工大学内尚有很多学生离开，相信选举结果是每一位海怡居民的意愿。

被选举主任裁定提名无效后支持林浩波出选的黄之锋说，海怡是全港最多纪律部队宿舍的地区，选举结果反映“即使咁多警察警嫂，都系选择向警察暴力说不”（即使有很多男女警员，都选择拒绝警暴）。

黄之锋相信，林浩波可凭专业令社区变得更加好，并认为非建制派当务之急是处理理大事件，300多名非建制派区议会当选人正讨论如何跟进，不论发声明还是前往理大，但争分夺秒下当选人达成共识有挑战。

黄之锋也说，反修订《逃犯条例》抗争运动开始以来，近5000人被捕，其中50至60人被关押在荔枝角收押所，区议员可作公务探访，未来希望与区议会当选人讲解在囚支援。

黄之锋认为，非建制派在本次区议会大胜是里程碑，也归功于在理大留守、海外流亡的抗争者，令本次选票极大化。他认为，建制派应该重新检讨对警察暴力，成立独立调查委员会的取态。

对于非建制派大胜，黄之锋回顾2003年区议会选举非建制派大胜，到2007年兵败如山倒时说，这反映区议员经营手法有改善空间，当选人必须对社区做得更好，并对非建制派有信心。

黄之锋认为，当选的非建制派议员需要联署表态，并认为油尖旺区的议员需要联络红磡指挥官去处理事情。他也说，至于区议员会否到理大现场等等，由于昨天大家处理选票至凌晨，仍需时间商讨相关事宜。