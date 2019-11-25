台民调：副手效应大 “英德配”支持率55.2%

距离台湾2020年总统大选只剩47天，三组正副总统候选人均已确定。台湾民意基金会民调显示，选民中有约55%会投给“蔡赖配”，26%投给“韩张配”，7.6%投给“宋余配”。分析称，从民调中可以看出副手效应很大。

据三立新闻报道，在该民调25日公布，“蔡赖配”、“韩张配”、“宋余配”分别获得55.2%、26.3%和7.6%的支持。受调查的民众中，4.3 %尚未决定，3.3%不会去投票，3.3%不知道、其他、拒答。

台湾民意基金会分析，与10月台湾总统蔡英文、国民党候选人韩国瑜、亲民党主席宋楚瑜宋三人竞争相比，从这次民调可以清楚看到副手效应很大，合理推论主要是来自台湾前行政院长赖清德效应，或赖清德旋风。

蔡赖配比10月蔡英文个人支持率高出9.1%，而韩张配比10月韩国瑜个人支持率减少4.8%，宋余配比10月宋楚瑜个人支持率减少3.8%。

关于赖清德接受蔡赖配，根据民调显示，有二成三民众基本上同意“赖清德接受蔡赖配是做了一项错误的决定”，但有六成四不同意， 这就是说，台湾主流民意倾向认为赖清德接受蔡赖配是一个正确的决定。由此可预期，蔡赖配因大受欢迎，将对选情造成冲击。

另外，关于宋楚瑜的第四次参选总统，最新民意显示，5.6%非常肯定，25.8%还算肯定，29.3%不太肯定，28.3%一点也不肯定，11.1%没意见、不知道、拒答。换句话说，在台湾总统选民中，有三成一的人基本上肯定宋楚瑜的第四度参选，但是有五成八左右的人不肯定。

该民调委托山水民意研究股份有限公司调查，以二十岁以上成年人进行抽样，调查时间是11月18 日至19 日，有效样本1,078 人，抽样误差在95％的信心水准下，约正负2.98%加权方式。