网易致歉患病前员工：确存不近人情的地方

中国互联网技术公司网易针对该公司前员工离职经历一事发布声明称，相关人员确实存在简单粗暴、不近人情等诸多不妥行为，网易公司为此事道歉。声明称，该前员工绩效确不合格，主管未充分尽责地了解其患病情况；该员工曾谢绝“N+1”外的特殊关怀方案，将继续沟通。

据《新京报》报道，网易公司25日发声明，今年3月底，这位前同事的主管因绩效原因向其提出解除劳动合同，文章展示的“业绩排名”，实际为工作量排名，不完全反映工作质量。经复核，其绩效确不合格。此时，该主管并没有充分尽责地了解其患病情况。在他申请的三个月病假期间，公司按时发放了病假工资，并在今年9月19日，一次性给予其“N+1”的补偿。

该声明还称，这位前同事谢绝了“N+1"外的特殊关怀方案：在“N+1”补偿的基础上，网易将在其离职后的12个月内，继续额外每月无条件提供等同于其月基本工资的关怀金。接下来，网易将继续尝试和他沟通。

新京报记者就此联系网易该离职员工，至截稿尚未得到回应。

上周日，一篇名为《网易裁员，让保安把身患绝症的我赶出公司。我在网易亲身经历的噩梦！》的文章经由“你的游戏我的心”公众号发出。文章主角是一名前网易游戏策划，在网易工作五年。文章描述，其在身患绝症的情况下亲身经历逼迫、算计、监视、陷害、威胁，甚至被保安赶出公司。

该文章一经传播引发网友在微博和知乎等社交平台上的热议。微博上有不少关于网易裁员的话题，有些话题得到千万次阅读量，网友讨论的焦点聚焦于网易的HR（人力资源）是否违法，以及员工与HR、老板之间的关系。

在此前网易发布财报后的分析师会议上，网易首席财务官杨昭烜在回答运营支出趋势的提问时表示，其研发人员正在稳定增长。总体而言，到第三季末，尤其是夏季招聘之后，与上个季度和去年末相比员工人数略有增加。他认为，“这是有力的事实证据，驳斥了关于网易裁员的无理市场传言”。