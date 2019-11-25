消息人士称中美近期不会达成“第二阶段”贸易协议

据美国和中国官员、议员和贸易专家称，由于中美两国“第一阶段”贸易协议达成过程遇挫，更深入的“第二阶段”贸易协议达成的希望减弱。

据路透社报道，消息人士称，2020年11月美国总统选举、完成第一阶段协议的困难、再加上美国不愿与其他国家共同向中国施压，削弱了近期实现更大进展的希望。

贸易专家和接近白宫的消息人士说，中美“第一阶段”贸易协议可能要拖到明年才能敲定，因中国向美方施压，要求取消更多加征的关税，而美国政府也向中方提出了更高的要求。

中国官员称，他们预计在美国大选前不会就第二阶段协议展开谈判，部分是因为他们想等待观察特朗普能否连任总统。

一位中国官员说，“想签订这些协议的是特朗普，而不是我们。我们可以等，”

美国民主党众议员科斯塔（Jim Costa）周三（20日）在美国国会说，“务实的”中国消息人士对他说了同样的话。科斯塔是美国两个重要农业委员会的成员。

特朗普政府官员称，目前特朗普的主要优先事项是确保宣布达成重大的第一阶段协议，锁定中国对美国农产品的大规模采购，以便可以在竞选连任时称自己取得了重大胜利。

该要求匿名的美国官员称，在这之后，特朗普将把重点转向国内问题，中国在他政策日程上的重要性将降低。这位官员表示，特朗普可能将其他有争议的问题交给高级助手，这些助手可能继续在知识产权、南海和人权问题上向北京施压。

另一位美国政府官员称，“我们一完成第一阶段协议，就会开始第二阶段谈判”，“至于何时能完成第二阶段协议，我无法推测。”

美国贸易代表办公室前官员、目前担任信息技术行业协会(ITIC)执行副总裁的卡默（Josh Kallmer）说，美国与中国在未来一年内协商出一个第二阶段协议“技术上有可能，但难以想象可以实现”。

美国总统特朗普在与中国国务院副总理刘鹤10月召开的新闻发布会上称，一旦“第一阶段”协议完成，他预计第二阶段的谈判将立即启动。他当时表示，第二阶段谈判将聚焦于知识产权这一关键问题。

美国政府起初针对调整美中关系制定了野心勃勃的计划，包括应对美国贸易代表2018年调查结论中得出的有关北京“不公平、不合理和扭曲市场的做法”。

特朗普指责中国多年来从事经济间谍活动、网络攻击、强制技术转移并倾销享有政府大量补贴的低价商品。这些指控也获得美国政坛跨党派的广泛支持。

但很多这些关键问题都将无法在第一阶段协议中解决。使问题进一步复杂化的是，特朗普的经济顾问们意见不统一：一部分人士敦促特朗普迅速达成第一阶段协议，以安抚市场和企业高管；另一部分人则希望他推动达成更为全面的协议。

与此同时，中国官员则不愿对经济实施更大的结构性改革，也不愿表现出屈从于美国利益的样子。

前美国政府官员、美国国际战略研究中心专家古德曼（Matthew Goodman）认为，中国和美国都明确希望尽快达成第一阶段贸易协议，以安抚市场，并缓解国内政策担忧。

他认为双方很有可能达成第一阶段协议，但在大选前达成更广泛的协议就远没有那么确定了。他指出，一个关键问题是美国应对中国的战略缺乏连贯性。

贸易专家和前政府官员称，美国需要加强与盟友的合作，以施压中国实施迫切需要的结构性改革，包括结束强制技术转让和加强知识产权保护。

欧洲与其他美国盟友一直不愿加入美国行列对北京施压，部分原因在于他们对美国政府的单边主义行动感到沮丧，还有部分原因是他们依赖中国的投资。