创新投资：所谓“中国特工”王立强从来不是其员工

中国创新投资发布声明，称澳媒报道的“中国特工”王立强从来不是该公司员工。创新投资还澄清，公司主席兼行政总裁向心参与所谓情报及特务活动的新闻报道纯属虚假。

据智通财经报道，中国创新投资24日发布声明，称注意到有关向心参与所谓情报及特务活动的新闻报道，该公司董事会澄清，有关报道中向心及该公司参与情报及特务活动的相关内容，纯属虚假。且报道中自称王立强的人，亦从来不曾成为该集团员工。

该公司25日收到向心和替任董事龚青的通知，称在台北桃园机场离境时，收到台湾法务部调查局桃园市调查处发出通知书，要求就该新闻报道事宜配合调查。向心和龚青已聘请台湾律师提供协助。

声明称，向心和龚青对该新闻报道所报事项一无所知，王立强从来不曾是该集团的员工，该新闻报道所述事项全为虚构和伪造。

董事确认，该公司一切业务和运营照常，有关该新闻报道及该配合调查将不会对公司的业务及营运构成任何重大影响。

澳大利亚《悉尼先驱晨报》23日发布消息称，“中国特工王立强叛逃澳大利亚，供称在香港、台湾为中共从事特务活动”，王立强自称持有名为王强的中国护照、香港永久居民身份证和一本韩国护照，并使用这些证件从事间谍工作。

澳大利亚媒体报道称，王立强在香港上市公司中国创新投资有限公司（China Innovation Investment Limited）任职。王立强说，该公司是多间中国情报机构的前线公司，老板向心是一名高级情报人员。

据新华社报道，上海市公安局静安分局23日通报，称王立强是涉案在逃人员，其持有的所谓中国护照和香港永久居民身份证均系伪造证件。