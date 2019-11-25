【香港区选】点票完成 非建制派大胜

香港昨天（24日）举行区议会选举，点票工作已经结束，非建制派大胜。综合港媒提供的数据，非建制派在452个民选议席中拿下393席，建制派议席大减至59个。

综合香港电台、《信报》、立场新闻和香港01报道，在全港18个区议会中，非建制派在至少17区获得过半议席。

报道称，建制派在上届的所有区议会中取得过半数，不时透过多数压少数的优势，以区议会名义就政治议题表态，包括十八区区议会主席联署支持《逃犯条例》修订。

建制派方面，民建联只有21人在本次选举中当选，议席大幅萎缩。工联会五人当选。自由党有五席，经民联有三席，实政圆桌两人当选，新民党无人当选。此外，有13名建制派立法会议员也竞逐，其中九人落败，包括民建联、身兼行会成员的“三料”议员张国钧、副主席周浩鼎、刘国勋和郑泳舜；工联会3名立法会议员何启明、麦美娟、陆颂雄；以及实政圆桌田北辰和何君尧。

非建制派方面，民主党有91人当选，公民党取得32席，新民主同盟19人当选，工党七人当选。

特首林郑月娥今早发表声明说，特区政府尊重区议会选举结果，留意到坊间对结果有很多分析和解读，并称不少指出，结果反映出市民对社会现状及深层次问题的不满，特区政府一定会虚心聆听市民的意见，并认真反思。

民建联主席李慧琼今早说，就民建联在区议会选举失利，已向民建联的中委会提出请辞，但中委会不同意。她说，个人去留微不足道，接下来将落区聆听声音，做好检讨工作，期望港府检讨、检视过去数月处理《逃犯条例》修订，恢复社会秩序工作的不足。

公民党主席梁家杰在总结选举结果时说，选民的诉求已清楚表达，他们希望港府作出回应，一是与警暴割席、二是特首、行会成员和问责官员总辞以谢选民、三是回应反修例人士提出的五大诉求、四是警察撤出理工大学。梁家杰还说，选举结果为特区和中央解决困局提供最后机会，如果仍不把握这机会，一切后果由政府自负。