逾百美加工厂获对中国出口禽肉的“通行证”

超过100家美国加工厂获得向中国出口禽肉的许可，美国朝着重启利润可观的对华禽肉出口更进一步。

据彭博社25日的报道，中国海关网站发布消息，中国授权从172个美国设施进口禽肉，从周五（22日）起生效。美国农业部食品安全与检验服务局发布的一份文件显示，泰森食品，Pilgrim's Pride和Sanderson Farms等禽肉巨头在入围之列。

获得批准的其他公司包括Perdue Foods LLC, Foster Farms, Wayne Farms LLC和嘉吉（Cargill）。

在此之前，作为中美为达成部分贸易协议深入磋商的努力之一，中国本月早些时候解除对进口美国禽肉的限制。因高致病性禽流感爆发，中国于2015年禁止进口美国禽肉，并在几乎全部解除其他全国性禁令后继续保持这一禁令。

美国贸易代表莱特希泽和农业部长珀杜（Sonny Perdue）预计，美国对中国禽肉年出口额最高可达10亿美元（13.64亿新币）。据National Chicken Council、National Turkey Federation和USA Poultry and Egg Export Council，最高峰时期美国对中国禽肉年出口额分别为鸡肉7.22亿美元，火鸡7100万美元。

恢复对华出口对美国禽肉公司将是福音。眼下，非洲猪瘟造成中国猪肉产量大减，刺激了其蛋白质进口需求。即使非洲猪瘟不会影响人类，但许多中国人还是选择改食鸡肉。

海关数据显示，今年前10个月，中国进口的冷冻鸡肉比去年同期增加了近50%，即615,547吨，巴西是最大的供应国之一。中国国内头10个月的鸡肉产量也增加至历史最高水平。